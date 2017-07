Un presente estudioso pero sin alejarse del básquet

La joven tresarroyense Milagros Morresi, se fue este año a vivir a Bahía Blanca para estudiar abogacía, pero lejos de alejarse de sus gustos siguió con su carrera basquetbolística en Pacífico de Bahía Blanca. En diálogo con LU 24, la joven destacó que “es una experiencia nueva, siempre enriquecedora porque te permite proponerte nuevas metas y objetivos, está muy bueno porque allá me trataron muy bien, me entendieron que no fui a jugar al básquet, yo fui a estudiar y lo hago por hobby”.

Respecto a la actualidad, Morresi indicó que “estaba lesionada, de a poco voy volviendo en vacaciones, estoy yendo al gimnasio y demás. Me tocó jugar el clásico en Primera contra 9 de Julio, fue un partido terrible punto a punto y sobre el final nos quedamos con el triunfo, las tribunas estaban llenas”.

“Por ahora estoy tranquila en Pacífico, sigo jugando en la posición que me gusta, no sabía si iba a poder jugando de pívot, pero si por suerte se dieron las cosas muy bien”, explicó.