Lucas Fassulo, de Tres Arroyos, tercero en el Campeonato de Mecánicos de Motos en la India

Un tresarroyense obtuvo el tercer puesto en el Campeonato de Mecánicos de Motos que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Pune ubicada en la India. Se trata de Lucas Fasulo, tiene 32 años y es el mecánico oficial de la empresa Flying Motors de Esteban Pereyra.

“Esto arranca en el mes de julio, lo organiza la empresa la marca Bajaj, la empresa de los modelos marca Rouser, y acá en la Argentina está representado por Corven-Bajaj, que es una empresa de Buenos Aires internacional e importa esas motos. Ellos organizan un campeonato nacional de mecánicos el cual lo gano y quedó el mejor de la Argentina, así como yo en mi caso, todos los mecánicos de un país tenían que ir a India después para llevarse el premio a nivel mundial”, expresó a LU 24.

Hace una semana atrás Fasulo viajó a India para participar de esta instancia mayor: “Tuve que ir para allá con todos los compañeros de 18 países como por ejemplo Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Egipto, Filipinas, Sri Lanka, Bangladesh y un montón más, y ahí obtengo el tercer puesto con un trofeo y premios y un montón de cosas”, dijo. En tanto sobre las pruebas que tuvo que realizar contó que “consistía en una parte teórica, escrita, muy larga, una prueba oral, dos pruebas prácticas con las motos con un problema, donde uno lo tenía que resolver en determinado tiempo y comentar todo el procedimiento y todo era evaluado y con puntaje”.

Con respecto al idioma explicó que “es muy complicado, todo fue con traductor por el idioma indio y en parte el idioma inglés y salió todo bien, la prueba duró dos días, después tuvimos toda la celebración a la noche y después realizamos una capacitación de una moto nueva que sale ahora que es la Dominar 400 y emprendimos la vuelta”.

Para Fasulo todo fue “muy lindo, una experiencia muy rara porque primero no había volado nunca en avión, y conocimos la fábrica que está ubicada en Pune”.

Al finalizar indicó que su logro se debe a que “le he metido mucha garra, le metí estudio y es algo que me apasiona, que me encanta, he arrancado de muy chiquito con la mecánica y hace bastante que estoy con esto”.