Un vecino fue víctima de estafadores que ofrecen créditos falsos por redes sociales

Hernán Santos Ríos, de 36 años, denunció en la Comisaría Primera de Tres Arroyos que fue víctima de estafadores que ofrecen créditos a través de Facebook.

Con la promesa de recibir 80 mil pesos la víctima fue estafada en 14 mil pesos que debió depositar a una cuenta previamente a que le otorgaran el crédito, y que luego nunca obtuvo.

La mecánica del ilícito

Según relata en la denuncia a la que pudo acceder LU 24, todo comenzó el 8 de julio cuando Ríos buscó vía Facebook y observó una publicación donde decía “Prestamos en el acto con el respaldo del Banco Nación central”, y que por tal motivo se contactó con una persona llamada Alejandro Martinez, quien dijo ser el asesor financiero.

Luego este asesor le pidió el número de teléfono por lo que llamó rápidamente a Ríos y le explicó cómo sería el crédito otorgado y la documentación que tendría que presentar vía WhatsApp. Una vez terminado de hablar le escribe y le solicita que le mande placas fotográficas del recibo de sueldo, documento del declarante y un servicio a su nombre.

Le dijo también que con esta documentación haría una carpeta para poder otorgarle el crédito de 80 mil pesos y que Ríos debería depositar 14 mil pesos al número de cuenta 000952. Una vez que lo depositara se tendría que acercar al Banco Provincia y que cuando se presentara allí se tenía que comunicar vía WhatsApp con Martinez manifestando que ya estaba en el banco.

Una vez depositado el dinero Martinez le dijo a Ríos que tenía que esperar un lapso de dos horas para que la plata depositada, más el crédito pedido de 80 mil pesos, le fuera otorgado en su cuenta.

El día 12 Ríos volvió al banco y observó que en su cuenta solo había 40 pesos. Se comunicó nuevamente con Martinez, pero atendió otra persona llamada Cristian quien le manifestó que tenía que esperar.

Horas después un sujeto llamado Horacio de la Fuente se comunicó con él y le dijo ser representante de la AFI y a su vez le refirió que le había retenido el sueldo por evasión de impuestos y hasta que no abonara una suma de 5 mil pesos no podía liberar el crédito y el sueldo que había depositado.

Al día siguiente Ríos se volvió a comunicar con el supuesto asesor financiero, lo atendió Cristian Fernández y le contó que había recibido un llamado telefónico de parte de la AFI y le comentó lo que había ocurrido con esta persona. Fernández le dijo que no podía hacer nada y que tendría que abonar los 5 mil pesos para poder liberar el crédito, a lo que Ríos le manifestó que le era imposible conseguir ese dinero.