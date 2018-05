Un vehículo se dio a la fuga tras chocar con otro en Av. Belgrano y Berutti

Esta tarde por causas que se tratan de establecer se produjo un accidente de tránsito entre dos vehículos en la intersección de Av. Belgrano y Berutti.

Se trata de un Volkswagen Crossfox color blanco, conducido por Graciela Bracco, quien intentó cruzar la avenida y terminó chocando contra un Corsa Classic gris que se dio a la fuga.

Bracco habló con LU 24 y dijo que “había un camión parado en doble fila sobre la avenida, en dirección a la ruta, cruce porque no vi ningún auto, se me vino encima, venía muy ligero y se dio a la fuga”, refiriéndose al Corsa que no se detuvo y siguió camino rumbo a la Ruta 228.

El Volkswagen resultó con daños materiales en su parte delantera y su conductora está ilesa.