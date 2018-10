Una beba con cardiopatía congénita aguarda ser recibida por un centro de alta complejidad

Chloé Milagros Esperanza es una beba tresarroyense de 9 días que padece una cardiopatía congénita grave y está internada en el Hospital Pirovano.

El jefe de Pediatría del nosocomio, Dr. Gabriel Guerra, habló con LU 24 y explicó que la enfermedad fue diagnosticada durante el embarazo, por el que el servicio de obstetricia la deriva al Hospital Penna de Bahía Blanca para que se le realice un diagnóstico preciso a través de una eco-cardiología fetal.

El resultado fue que “presenta una malformación cardiaca compleja y grave conocida como de Ebstein con una cardiomegalia severa que abarcaba prácticamente todo el torax, sumado a eso otras anomalías que son muy científicas”, relató Guerra.

Además indicó que el servicio de cardiología y eco-cardiología del Hospital Penna deriva a la paciente a través del Centro de Cardiopatías Congénitas hacía la ciudad de Buenos Aires. Allí se realizan nuevamente los estudios en el Hospital Fernández junto con el Hospital Garrahan, y coinciden con el diagnostico emanado del servicio de cardiología infantil del Hospital Penna en el cual mandan un informe donde dice que no tenía posibilidad de cirugía cardiovascular, ni correctiva ni paliativa, por lo cual sugería el nacimiento en su lugar de origen para realizar cuidados compasivos.

Guerra contó que “tras el nacimiento de Chloé desde el Centro municipal de Salud se comunicaron con el Penna para transmitirles la realizad del paciente para realizar eventualmente un nuevo diagnostico pos nacimiento para corroborar los datos que se habían obtenidos intrautero. Personalmente me dirigí junto a la paciente y toda la familia donde la vio todo el equipo de cardiología infantil del Penna y volvieron a certificar el diagnóstico y sugirieron volver al lugar de origen de la familia”.

“Todos coinciden en la no factibilidad de realizar otro tratamiento y en vez de alejar el bebé en un centro o en un lugar de internación compleja y que tenga su desenlace lejos de la familia”, agregó.

Ante la solicitud de la familia para tener una nueva evaluación en el Hospital Garrahan, Guerra se comunicó hoy con gente de cardiología infantil de ese nosocomio para que reciba a la pequeña paciente. “Volvieron a ratificar la idea inicial, pero nos dieron la posibilidad que si el Hospital Garrahan toma una decisión distinta de poder recibir este paciente, obviamente ellos iban a transmitir tanto a nosotros como a la familia el diagnóstico de la paciente”, dijo.

También añadió que habló con el director de Hospitales de la provincia, Dr. Ravecca quien interiorizado en el tema, le transmitiría estos mismos hechos al Hospital Sor María Ludovica y al Hospital del Cruce para ver si alguno de esos centros de mayor complejidad presenta algún otro tipo de posibilidad para la paciente.

Por ello el Centro Municipal de Salud puso a disposición su traslado y la comunicación permanente con los centros de referencias de cardio-patologías congénitas.