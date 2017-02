Una columna periodística asegura que la Provincia debe a Tres Arroyos más de 11 millones por el Fondo de Infraestructura 2016

La columna periodística “Entre tasas (sic) y café”, publicada en la edición dominical de “La Nueva”, asegura que el gobierno provincial le adeuda a Tres Arroyos la cifra de 11,2 millones de pesos por el Fondo de Infraestructura del 2016. El artículo sostiene que a los distritos de la Sexta Sección se les debe alrededor de un 25% de lo comprometido por ese Fondo el año pasado, y las cifras se hacen públicas justo en la semana en que se presentaron los proyectos de obra para financiarse con ese mecanismo en 2017.

La columna simula ser un diálogo entre dos personas, y dice lo siguiente:

“¿Recordás que esta semana fueron noticia los 850 millones de pesos que la Vidal va a mandar a la zona?

-Sí, por supuesto. Vienen del Fondo de Infraestructura Municipal 2017, del cual a la Sexta le va a tocar más o menos el 10 por ciento. Tengo entendido que esta semana terminaron las reuniones con los intendentes, en La Plata, para definir las obras que van a hacer.

-En efecto, pero me comentaron que en esas reuniones también hubo varias quejas...

¿Por?

-Por los millones que les prometieron en 2016, del mismo fondo, y aún no llegaron.

¿Y es mucho?

-El 25 por ciento. Para pasarlo a números: en el caso de Bahía Blanca, esto representa 24 millones de pesos. Las cifras varían de un municipio a otro, pero Monte Hermoso recibió 3,2 millones menos; Puan, 8,8 millones; Saavedra, 9,5 millones; Tres Arroyos, 11,2 millones...

Y el total de lo que se prometió para los municipios de la Sexta y no llegó fue...

-...más de 131 millones de pesos. De ahí la bronca de algunos intendentes.

-¿Y desde la Provincia qué les dicen?

-Que lo que les habían prometido tenía que ver con el monto de los créditos que se había previsto tomar a inicios de 2016, pero que finalmente la Provincia no se endeudó tanto”.

El diálogo cierra el tema advirtiendo que las obras que no pudieron finalizarse por el faltante, deberán ser afrontadas con las remesas del Fondo de Infraestructura 2017.