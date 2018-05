Una copetonense en el homenaje por el hundimiento del Belgrano

En Puerto Belgrano se concretó días pasados el acto en homenaje a las víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano. Fue en el cenotafio que lo recuerda junto al Comando de la Flota de Mar, a 36 años del hecho. Del acto participó la copetonense Mariel García, esposa de Blas Fernández, sobreviviente del hundimiento, y que brindó su testimonio a medios de la zona.

Contó que en ese momento él era Cabo Segundo y cuando el crucero salió a navegar hacía exactamente un mes que se habían casado. “Somos los dos de un pueblo del Partido de Tres Arroyos que se llama Copetonas. En circunstancias de que el buque salía a navegar, desconociendo yo que iban a la guerra, me fui a la casa de mis padres. Había transcurrido el 2 de abril y sabíamos lo que había pasado allá; el buque estaba navegando. Yo no sabía el destino y por una radio uruguaya el 2 de mayo a altas horas de la madrugada con mi mamá nos enteramos del hundimiento del crucero”, recuerda.

“Yo, de toda la familia, era la única que presentía que estaba vivo. No sé por qué, si por la juventud, la inocencia, el hecho de no saber.” Su marido fue uno de los sobrevivientes y siguió en la Armada hasta que se retiró, pero Mariel cuenta que le llevó 20 años participar de reuniones y homenajes. “Yo siempre le insistí que el que tenía que hacer algo por el crucero era él, que él era parte del crucero. A los 20 años, yo participé de una reunión en el ámbito civil y de ahí en más Blas empezó a ponerse delante de la causa del crucero”.

Presidió la ceremonia el Jefe del Estado Mayor General de la Armada (interino), Vicealmirante José Luis Villán; lo acompañaron el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Francisco Javier Medrano; el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contralmirante Osvaldo Andrés Vernazza; y el Comandante de la Flota de Mar, Capitán de Navío Julio Horacio Guardia.

Estuvieron presentes veteranos de la Guerra de Malvinas de la última dotación del crucero ARA “General Belgrano” y familiares de los 323 fallecidos en su hundimiento, ex tripulantes de la unidad, autoridades navales, comandantes de unidades, personal militar y civil, e invitados especiales.

Fuente: Eco Medios y Gaceta Marinera