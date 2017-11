Una crisis que se generaliza: renunciaron tres médicos de guardia en Pringles

Como parte de una crisis sanitaria que va generalizándose, tras conocerse hace pocos días la compleja situación del Hospital Penna en Bahía Blanca y una carencia de recursos cuyo impacto se busca reducir en el Hospital Pirovano de Tres Arroyos, el secretario de Salud de Coronel Pringles, doctor Esteban Berruet, confirmó la renuncia de tres médicos en el Hospital Municipal Manuel B. Cabrera. Aludió, según publica el diario El Orden, motivos de desgaste en la forma y cantidad de demanda en el sector de guardia.

“Tuvimos la renuncia de tres profesionales este mes, la doctora Basualdo y el doctor Barandiaran –que optaron por volver a La Plata- y el doctor Siciliano que presentó la renuncia la pasada semana. Era algo previsible, por el deterioro paulatino de las condiciones de trabajo que hacen que la guardia sea algo que nadie quiere hacer” sostuvo Berruet.

“Antes, la guardia era una forma de empezar a trabajar y vincularse a la población, pero hoy es un trabajo que no quiere hacer nadie por la demanda y forma de la misma. Estamos en campaña aclarando cómo debería usarse la guardia, preservando el lugar a aquel que realmente necesita atención y poder hacerlo en las mejores condiciones, no después de haber atendidos 70 cuestiones que no son urgencias o se pueden hacer a través de consultorio externo” remarcó.

Berruet comparó la situación con lo que pasa recientemente en el Hospital Penna de Bahía Blanca. “En el Penna, hospital de derivación de 15 distritos, no habrá clínicos de guardia en algunos días de la semana, no se descarta que terminemos de la misma manera” subrayó.

“Debemos entender el uso de la guardia, no es un consultorio de 24 hs, usamos para todo al médico de guardia y eso no corresponde. Es un mal uso de un recurso que tiene un fin y se termina, y cuando lo necesitas, no lo tenés” cerró.

FUENTE Y FOTO: El Orden