Una empresa argentina produce sopa en botella

La empresa argentina Greenside de San Pedro, se convirtió en la primera firma del país, en producir sopas en botella. Su presidente, Raúl Cheyllada, dijo a nuestra emisora esta mañana, que pretenden producir 10 mil litros mensuales y que proyectan vender 20 mil unidades al mes.

“Por suerte, después de casi un año y medio de desarrollo, pudimos poner en el mercado un producto muy innovador, sopas líquidas naturales, buscando crear valor agregado en origen, para que el mercado tenga nuevas alternativas saludables. Es una empresa frutihortícola”, sostuvo.

Indicó que “Tenemos 8 sabores que son calabaza, tomate, arveja, lenteja, remolacha zanahoria y espárragos. Es una sopa muy elaborada, tiene ingredientes innovadores que cubren más de 60 ingredientes los distintos sabores. Es una sopa lista para el consumo, la botella tiene 500 cc, y va al plato con dos minutos de microondas. Cada uno de las botellas tiene su propia característica. Algunas son depurativas, otras energizantes o reconstitutivas. Es el primero de varios proyectos. Haremos 4 sopas de verano, que serán la continuidad de estas”, anticipó.

Consideró a su vez, que a diferencia de otros país del mundo, “somos poco consumidores de sopa en la Argentina, ya no está asociada a nuestra dieta alimentaria diaria. Queríamos quebrar los pre conceptos de los que se piensa de la sopa”.

Cheyllada, mencionó además que poseen producción propia, aunque algunos componentes los obtienen con acuerdos productivos y agregó que se trata de un producto que dura 6 meses refrigerado, “rinde dos porciones y ha generado buen impacto en el mercado. Aspiramos a poder incursionar en el mercado externo”.

En Capital Federal el precio ronda entre 120 y 140 pesos en tiendas naturales. “Con la producción en fresco vendemos a supermercados y no tuvimos inconvenientes al presentarlo. Tenemos todas las certificaciones con lo cual no hubo problemas en el mercado”, sostuvo.