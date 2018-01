Una guardavidas dorreguense rescató a tres nenas en Monte Hermoso (video)

Ayer se viralizó, e incluso llegó a los medios nacionales, el video del rescate de tres niñas en Monte Hermoso. Los héroes del salvamento son Jezabel Mehemed, de Coronel Dorrego y Marcos Paties.

El hecho ocurrió cerca de las 18 a la altura de la bajada René Favaloro. Jezabel fue la primera en darse cuenta de que las pequeñas estaban en peligro. “Era dos nenas de 9 a 10 años aproximadamente y una de 4. La más chiquita estaba sobre una tabla pero se cayó y no podía hacer pie. La otra se estaba alejando por la corriente”, expresó al sitio web La Brújula 24 la guardavidas.

“Cuando vi la situación alerté a mis compañeros y fui a salvarlas. Primero me aseguré que la pequeña que no hacia pie estuviera bien y luego fui por la otra que se estaba alejando más por la corriente”.

Segundos después su colega Marcos llegó y la ayudó a sacarlas del mar. “Tengo la satisfacción de que todo salió bien pero me preocupa que los padres no estén atentos a sus hijos”, manifestó Jezabel que hace 9 años se dedica al rescate.

“Las mamás de las chiquitas no sabían que sus hijas casi se ahogan, se enteraron cuando se las entregamos”, señaló indignada.

FUENTE: La Brújula 24