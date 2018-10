Una interna en la UOCRA de Bahía terminó con un hombre hospitalizado: “Se me tiró a matar”

Un afiliado de la UOCRA Bahía Blanca denunció que lo quisieron matar atropellándolo y terminó internado con cortes y golpes en el Hospital Penna.

Se trata de Santiago Romero, quien apuntó contra 2 integrantes del grupo que lideraba Humberto Monteros, detenido desde enero de este año por asociación ilícita y extorsión.

"Atentaron contra mi vida", les mandó a amigos y familiares en un mensaje de WhatsApp al que accedió La Nueva.

Romero se encontraba ayer a la tarde en el predio que el gremio tiene en la ex Ruta Nacional Nº 3 Norte.

Por la tarde, en diálogo con “Te damos flan” de LU2, dijo que el ataque fue luego de que ganaran una elección de delegados en una obra.

"Calculo que pueden estar enojados, resentidos y dolidos porque perdieron", sostuvo Romero.

Y sobre el hecho relató: "Cuando me doy vuelta tenía el auto encima, se me tiró a matar. Sé quién me atropelló y ya está actuando la justicia".

En otro hecho, denuncia y desmentida

Esta mañana la Policía recibió una denuncia dentro de una obra en la autopista en ex Sesquicentenario. En un primer momento, las autoridades informaron que se presentó un delegado de la UOCRA en el lugar y le recriminó a Raúl Ricardo Alarcón que no tenía los guantes colocados. En ese contexto lo amenazaron y le pegaron un cabezazo, decía el comunicado de la fuerza.

Alarcón desmintió lo sucedido y dijo que fue una discusión interna entre otros 2 empleados y que no se llegó a una agresión "ni había denuncia".

Sin embargo, el representante técnico de la contratista Jorge Prolygin señaló que el propio Alarcón fue el agresor y que falsamente había denunciado el hecho, provocando una serie de declaraciones contrarias a la realidad. Agregó que sería separado de la obra en cuestión y dijo que con el sindicato mantienen una buena relación.

Por su parte, desde la UOCRA señalaron que no tenían denuncias en su sede y que la nueva gestión promueve el diálogo en lugar de la violencia, la cual repudia.