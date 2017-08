Una madre agradece la intervención de un vecino ante posible ataque a su hijo en la calle

Una madre tresarroyense, identificada en Facebook como Anni Guidi, publicó en la red social una situación que le tocó vivir ayer a su hijo, el que recibió ayuda de un vecino. Le agradece a este y pide por seguridad.

El texto es el siguiente:

“Escribo para contar una situación que le acaba de pasar a mi hijo de 12 años. Venía en bici por Av. San Martín a las 19:15 y en la esquina de la agencia Movistar unos pendejos de m….. (porque no hay otro calificativo) le gritan, él no hace caso y sigue su camino en bici por Quintana y ahí se da cuenta que estos lo venían siguiendo, empieza a acelerar y estos le gritaron bajá, bajá. El frena en la verdulería (cosa que yo siempre le digo que frene en un lugar público y pida ayuda) y le dice a un hombre señor me quieren hacer algo. Este hombre los echa y estos cortan en contramano. Agradezco a este hombre que se cruzó en el camino de mi hijo y lo acompañó caminando casi hasta mi casa, no sé cómo es su nombre pero le doy mil gracias por ayudar a mi hijo.

Joaquín llegó llorando y con mucho miedo diciendo que no va a andar más en bici. Pero ¿qué hacemos? ¿vivimos con miedo? ¿Dónde está la seguridad? Porque esos pendejos por un celular me dejan sin lo más preciado que yo tengo.. SEGURIDAD POR FAVOR!!! SOLO ESO PIDO”.