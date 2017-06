Una mujer con sus cinco hijos reclama que le devuelvan su casa

María Celeste Bustos, una mujer de 30 años, denuncia que su casa, ubicada en Av. Ameghino Bis al 1455, ha sido usurpada por otra mujer y desde el martes pasado que se encuentra viviendo en la casa de su madre junto a sus cinco hijos.

La casa en cuestión le fue otorgada a Bustos por el Plan Federal de viviendas y desde hace 3 años que reside en el lugar junto a su ex marido, en marzo de este año se separó y se encuentra a cargo del cuidado de sus cinco hijos, pero ahora sin su hogar.

Bustos visitó LU 24 para contar su situación y dijo lo siguiente: “En este momento estoy yendo y viniendo de la casa de mi madre, hablando con Acción Social, viendo a ver qué pasa con la chica que me usurpó la casa, yo ya la denuncié pero me tienen con vueltas. Yo no tengo solución, estoy con los cinco chicos, durmiendo en un colchón de una plaza, no tengo lugar en la casa de mi madre. Resulta que esta chica tiene más privilegios que yo, no encuentro la solución”.

La mujer además explicó que “me dicen que tengo que esperar de acá a cuatro meses, estoy con los cinco chicos y se me complica. He tenido un par de problemas y me tuve que ausentar de la casa un tiempo por trabajo, se me ha complicado la situación. El martes pasado a la mañana cuando me fui a trabajar y cuando vuelvo me mandan un mensaje los vecinos diciendo que habían usurpado la casa. No conozco a la chica, supuestamente a ella la habían sacado de otro lugar que había usurpado, tengo mi auto afuera y le sacaron dos ruedas”.

“Hice la denuncia, hice todo, supuestamente ellos no pueden hacer nada porque la decisión viene del Juez. La policía y acción social no han sabido responderme, yo he dicho por lo menos que se acerquen conmigo y hablemos con la mujer, ella pide hablar con Marcelo León o Francisco Aramberri para que le den una solución, yo lo que pido es que la saquen y me devuelvan mi casa”, sostuvo Bustos y luego agregó que “el reclamo mío es mi casa, es dónde yo vivo con mis niños, yo hago todo por trabajo y para poder mantener los chicos, ellos necesitan estar en su casa, es su lugar”.