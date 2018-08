Una mujer denuncia que su hijo y una amiga fueron discriminados en un local bailable de la ciudad

Claudia Andrea Alza, denunció a través de LU24 que su hijo y una amiga, ambos mayores de edad, fueron discriminados en el local “MGM” de nuestra ciudad y que tras haber ingresado al mismo esta madrugada, fueron obligados a retirarse sin explicación alguna.

“Mi hijo Gastón junto a otra amiga, ambos se manejan solos y tienen capacidades diferentes, anoche se decidieron a salir y fueron a MGM, el boliche ubicado en calle 9 de Julio. A la entrada dos chicos los reciben y los dejan pasar y a la media hora, aparece una chica, aparentemente a cargo y les dice que se tienen que retirar. Gastón le pregunta por qué y no le dice los motivos. Él le insiste, y le dice que él ya fue tiempo atrás con su hermano y la novia, a lo que no le contesta y luego le dice que no hay fotos de él y que ellos siempre se manejan con la misma gente, por lo que se tienen que ir. La compañera también insistió y les dijo que se retiren. Así que no insistieron y sin hacer problemas se fueron a Classico Bar, donde nadie los discriminó”, relató indignada.

Alza además aseguró que ambos “llegaron a casa con esa inquietud. Los dos trabajan y se manejan solos muy bien. Yo decidí venir, pero todos estamos amargados y preocupados y les dolió a todos como a mí. Esto sucedió a las doce y media de la noche”.

Además remarcó que “la verdad que en el Siglo XXI discriminar a dos chicos que están integrados en todos lados, me parece una vergüenza. Ellos llegaron re mal, Gastón tienen 26 y ella una edad similar. Ambos son mayores de edad. Quería expresarlo para que se sepa cómo nos manejamos y que tipo de gente hay en determinados lugares. Me parece algo ilógico ellos están tristes aún”.