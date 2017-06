Una mujer denuncia repetidas agresiones por parte de la seguridad de Deja Vú

Tamara González, una mujer de 31 años, denunció haber sufrido agresiones por parte de la seguridad del local bailable Deja Vú un hecho, que según contó en diálogo con LU 24, sucede en reiteradas ocasiones con las personas que asisten al lugar.

El hecho en cuestión habría ocurrido el pasado sábado: “Estábamos con un grupo de amigos y amigas en Deja Vú mirando un show, vinieron un grupo de patovicas que trabajan en el lugar sacando a una persona, nos empujaron a nosotros también y terminamos afuera, nos tiraron para afuera y cuando nos cierran el portón que volvemos a pedir explicaciones nos echan gas pimienta. El chico que estaba conmigo quedó tirado” dijo la mujer, al tiempo que agregó “quise hablar con la mujer del dueño, dijo que no iba a entrar más y que no vaya más, siempre sacan a las personas a los golpes y mal, nosotros estábamos mirando el show nada más, nos empujaron a nosotros y nos terminaron sacando. Es algo que vemos que ha sucedido más de una vez con otras personas”.

González insistió en que su pedido es por la forma en la que se trata a la gente en el local “pido que la seguridad no saque a la gente a los golpes, se puede sacar bien a la gente del boliche si no se está comportando debidamente, vemos que sacan a la gente mal de la mala manera. Quería comentar la situación para que la gente lo sepa, no quiero hacer la denuncia con la policía porque sé que no va a pasar nada, me parece a mí que no es lógico que saquen así a las personas”.