Una mujer solicita contactar a Ivana Reyes para ayudarla con su embarazo

Ivana Reyes es una mujer embarazada cuya hija por nacer padece de hipoplasia en el corazón. Reyes se encuentra en este momento en el Dormicentro del Hospital San Martín en La Plata, lugar que consiguió para alojarse hasta el 26 de junio, fecha en la que tendrá que viajar a Buenos Aires y luego instalarse en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, para que después de la cesárea su hija Juanita sea atendida y operada por su hipoplasia.

María del Mar Vicenz es una joven tresarroyense de 22 años, quién afirmó pasar por la misma situación con su hijo cuatro años atrás, tuvo que afrontar un embarazo muy difícil, pero finalmente todo salió bien. Vicenz busca comunicarse con Reyes y su marido para informarles que pueden alojarse en su casa de Quilmes (ubicada a unas 30 cuadras del Hospital de Florencio Varela).

“Me llamó la atención el caso, yo viví una situación similar con mi hijo que nació prematuro. Estuve sola y se lo que es el sufrimiento, tengo una casa en Quilmes, Zona Sur, a 30 cuadras del Hospital de Alta Complejidad de Florencio Varela. Me enteré de que ella y el marido necesitaban un lugar para poder estar, les ofrezco mi casa con todos los gastos incluidos, no tienen que pagar nada, van a estar bien abrigados y van a poder estar tranquilos”, sostuvo Vicenz.

La mujer además dijo que “estoy con mi segundo embarazo de alto riesgo y se lo que es el sufrimiento. La ubicación de la casa viene bárbaro, nosotros vamos a guiar a Ivana para que llegue desde La Plata a nuestra casa en Quilmes, mañana viajamos para Buenos Aires, le ofrecemos al marido de Ivana si quiere viajar para estar con ella”.

Urgencia

Vicenz subrayó la urgencia del caso y afirmó la necesidad de “contactarla en estas horas, necesito un número de teléfono o dirección para poder comunicarme con ella ya que no uso redes sociales. Mi número es 15389411, ella va a estar mucho más tranquila, sin problemas de pagar el hotel o pensar en que comer, nosotros viajamos, llevamos comida, yo creo que van a estar muy bien, es lo que puedo aportar desde mi lugar. También podría hacer colectas en Buenos Aires, hay gente en mi barrio que es muy solidaria. Le agradezco a la radio por poder difundir esto y que pueda comunicarme lo más rápido posible con ellos”.