Una nueva queja contra Vittal: llegaron hasta una denuncia policial

La familia Astrada, domiciliada en Sadi Carnot 1870 de esta ciudad, se vio obligada a hacer una denuncia en la Comisaría Primera, para lograr la atención de Vittal, y se constituyó así en otro de los casos en los que existen cuestionamientos para con la empresa de emergencias contratada por PAMI para sus afiliados.

En una carta enviada al Servicio Informativo de LU 24, indican que “el sábado 3 de junio desde las 14 estábamos llamando a la ambulancia Vittal. Nos atendía la computadora y nos cortaban y llamamos al Hospital y nos dijeron que llamemos a la ambulancia de Vittal, siendo que la estábamos llamando desde las 14 hs., llamábamos al 0-800-333-2777 y nos agarraba la computadora, volví a llamar al Hospital y me dijeron que la ambulancia venia si yo hacía la denuncia en la comisaria, teniendo la denuncia en manos el de guardia mandaba la ambulancia, porque la denuncia esa la iban a presentar en Vittal y fui a la comisaria, llamaron al 0-800-333-2777 y lo atendieron enseguida, y nosotros llamando desde las 14 hs. no nos atendían y como no sabíamos qué hacer llamamos a Pablo Garate y a Javier y nos dijeron que ellos no podían hacer nada, siendo que mi padre tiene las dos caderas quebradas y anteriormente le agarraron 2 ACV. Es una vergüenza que tuvimos que ir a la comisaria para que nos manden una ambulancia para que la vengan a buscar”.