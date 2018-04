Una tresarroyense en la lista de despidos del Servicio Nacional de Pensiones

Según denuncian los propios afectados, el Gobierno nacional ejecutó nuevos despidos en la administración pública y más de 60 personas que cumplían diferentes tareas en el Servicio Nacional de Pensiones “se quedaron en la calle”. La lista se conoció en las últimas horas y en la misma figura la empleada que cumple funciones en la dependencia Tres Arroyos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto a la Lic. Lucía Rodríguez, identificada como Valeria Barrere.

Consultada sobre el particular por LU 24, sólo se limitó a decir que “ estoy en la lista que se difundió de 60 empleados que salió en las notas, pero oficialmente no me notificaron de nada”

En Buenos Aires, uno de los empleados al que no se le permitió el ingreso a su lugar habitual de trabajo, aseguró que “la Policía bloqueó el acceso en la sede de Hipólito Irigoyen 1447 y les negó el ingreso a los empleados y las empleadas que figuraban en la lista. En ese listado figuran 61 personas y dicen que van a ser más”, contó, y agregó: “Jamás viene la policía y hoy los tenemos en la puerta. Los compañeros están muy mal porque el panorama no es nada bueno”

“Esto antes dependía de Desarrollo Social y por decreto, Macri trasladó esta dependencia al Gobieno nacional. Además, esto no termina acá porque hablan de que habrá mas despidos dentro de un tiempo hasta disolver por completo la Comisión Nacional de Pensiones.

En el Concejo Deliberante

Cabe recordar que por la incertidumbre generada días atrás sobre el tema, la Comisión de Familia del Concejo Deliberante convocó a Lucía Rodríguez, responsable del Centro de Referencia local, a participar de una reunión extraordinaria. También fue invitado Marcelo León, secretario municipal de Desarrollo Social.