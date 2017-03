Una tresarroyense víctima del “cuento del tío”: Le robaron 20 mil pesos

Este miércoles cerca del mediodía una tresarroyense fue víctima de un robo con la modalidad “cuento del tío” en donde le sustrajeron 20.000 pesos, todo en billetes de 100 pesos. Se trata de Blanca Suárez quien dialogó con LU 24 para contar el lamentable hecho.

“Me llama por teléfono mi hija desde el Banco, pero en realidad no era ella, y me decía que tenía que llenar una planilla porque la plata vieja había que cambiarla y si no me sacaban el 50 por ciento, entonces me empezaron a pedir el número de cada plata”, relató la damnificada.

Luego contó que le indicaron que irían hasta la casa a buscar el dinero porque su hija debía quedarse en el banco. Un hombre se presentó en su casa diciendo que era el gerente del banco y ella le dio la plata. Al describir al hombre dijo: “Creo que no era de acá, tenía barba, era morocho y vino en un auto negro. Cuando lo vi dije ‘este no es un empleado de un banco’ por la facha que tenía”.

Además expresó que “la plata la tenía ahorrada por iba hacer el piso en la casa, hoy fuimos con mi hija a hacer la denuncia y no nos atendieron, nos dijeron que volvamos a la tarde, no nos llevaron el apunte como quien dice”.

“Hablé al banco porque él me dio el nombre y me dijo que era gerente, y yo como una tonta le di la plata”, agregó. Finalmente contó que la llamaron de un teléfono fijo con el número 433510.