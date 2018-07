Una tresarroyense y las mil vueltas de un anillo de oro encontrado en la calle

La periodista Andrea D’ Emilio publicó en la Revista Viva, que acompaña la edición dominical de Clarín, su increíble historia de búsqueda –por redes sociales, hasta por televisión- de la propietaria de un anillo que encontró en una calle platense. La dueña resultó ser la tresarroyense Marta Diez, que vive en la ciudad de las diagonales. A continuación, el relato:

“El cielo está gris en la ciudad de La Plata. La lluvia recién empieza. No hace frío. Hay poca gente caminando por la calle 12: algunos se refugian en un comercio cercano. Yo decido no abrir el paraguas porque me faltan sólo dos cuadras para llegar al trabajo. De pronto, en la esquina de 12 y 55, veo algo que brilla en el suelo. Mi instinto es pegarle –como se dice en la jerga futbolera– “de puntín” contra el cordón de la vereda, pero... Lo levanto y veo que es un anillo de oro con las iniciales MD. Miro hacia un lado y hacia el otro. No hay nadie cerca. Cuando llego al trabajo, le cuento a Martina, mi compañera, que acabo de encontrar un anillo de oro que, en su cara interior, tiene grabado un mensaje y una fecha. “¿Por qué no lo publicás?”, me aconseja.

Hoy, en la esquina de 12 y 55 (La Plata), encontré este anillo de oro. Les pido que me ayuden a compartir. O si saben algún dato, que me avisen así encontramos a la dueña. No sé cuál será su valor económico, pero imagino que debe tener un valor simbólico para quien lo perdió... Seguro se preguntarán cómo sabemos quién es realmente la dueña. Fácil: el anillo tiene una inscripción del lado de adentro. Gracias (emoji de sonrisa) #LaDueñaDelAnillo.

Ese fue el mensaje que publiqué el viernes 30 de septiembre de 2016 en mi Facebook junto a la foto de lo hallado. Era la primera vez que una de mis publicaciones tenía tantos compartidos. Fueron más de mil en el primer fin de semana. Recibí muchos mensajes privados con diferentes historias y protagonistas. Todos decían ser los dueños del anillo. También se contactaban familiares, amigos, hijos, novios y hasta ex parejas de quienes habían perdido alguna joya similar. Fue una tarea minuciosa, pero leí todos los mensajes, consulté datos y les respondí.

“Tu búsqueda llegó a TN”, publicó Natalia, una colega que vive en Chubut, en el muro de mi Facebook. “¿Quién es MD? Encontró un anillo de oro en la calle y busca a la dueña por redes”, se leía en el televisor. Fue todo muy rápido. A los pocos minutos recibí otro mensaje, pero esta vez en forma privada: “Andrea, soy Valeria (López) de Telenoche. Queremos hacerte una nota”. Jamás pensé que esa noticia podía llegar a la tevé. Con el correr de las horas, el tema se me fue de las manos.

Las que no fueron

La primera "MD" fue una chica a que le habían robado un anillo con esas iniciales en Punta Lara. Se trataba de un obsequio de su bisabuela. Pero no. No era ella.

Detrás de dos iniciales. MD estaba junto a su novio, pescando en Punta Lara, provincia de Buenos Aires. Era un día tranquilo, al aire libre, hasta que cinco adolescentes los abordaron. “El más grande tendría 12 o 13 años. Nos asaltaron, uno de ellos tenía un arma. Nos hicieron subir a nuestro auto y nos obligaron a llevarlos hasta un descampado que estaba cerca de la laguna y allí nos dejaron encerrados”, recuerda.

Los chicos pedían dinero, pero la pareja no tenía. A la joven le robaron el anillo de oro con las iniciales MD, un regalo que había recibido para su cumpleaños de 15. Era algo preciado: un obsequio de su bisabuela. Los delincuentes, además, se llevaron las zapatillas y el celular. En ese momento, el robo fue un drama; con el paso del tiempo se convirtió en una anécdota que recuerdan cada tanto. Me hubiera gustado que fuera su anillo. Pero no era la verdadera MD.

“No sé cómo agradecerte. Estoy llorando”, se anticipó la segunda "MD". Pero la joya que ella había perdido era de oro y plata, mientras que la hallada era de oro puro.

La segunda mujer que hizo contacto conmigo había perdido una joya similar, también un regalo de su cumpleaños de 15. “Era talle 17 y fue comprado en una joyería de 46 y diagonal 78, en La Plata”, detalló. La platense me envió algunas fotos en donde ella posa y su mano luce un anillo con las iniciales MD. “No sé cómo agradecerte. Estoy llorando”, se anticipó. Pero la joya que ella había perdido era de oro y plata, mientras que la que yo custodiaba era de oro puro. Tenía que seguir buscando. Las historias de pérdida o robo de un anillo con esas iniciales no eran sólo desde La Plata. Me sorprendió. Empezaron a llegar mensajes desde otros lugares del país.

La tercera MD me escribió desde Capital Federal. “Hace tres años, una empleada robó todas mis cosas de oro, incluido mi anillo con esas iniciales. Me lo regalaron mis papás. Lo que no recuerdo es si estaba grabado”, contó. Mencionó la fecha de su cumpleaños y el dato no coincidía. No era la MD que yo buscaba.

“Hace 15 años entraron a mi casa de Castelar y robaron mis joyas: tenía un anillo de oro amarillo macizo que yo me mandé a hacer igual al de tu foto. No recuerdo que tuviera algo grabado,tal vez figure mi fecha de nacimiento: 18/ 02/65. Sería algo muy loco que apareciera en La Plata”, escribió la cuarta MD. El anillo no era suyo.

Mientras seguía buscando a la verdadera "MD", había gente que le pedía que lo donara a un comedor o, incluso, que la insultaba.

Mientras me seguían escribiendo las “posibles dueñas”, llegaban todo tipo de mensajes y cientos de solicitudes de amistad a Facebook: “Donalo a un comedor, con el hambre que pasan muchos chicos...”; “Imbécil”; “Macrista hija de p…”; “Dejá de patear basura en la calle, flaca”; “Para qué buscás a la persona, seguro lo tiró”; “Mirá lo que hacés para salir en la tele”, y otros más gratificantes como “Qué lindo gesto”; “Ojalá encuentres a la verdadera dueña”; “Te vi por la tele, ojalá todos hicieran algo así”. Les respondí a todos.

La verdadera

Marta salió de su clase de pilates, en calle 56 entre 9 y 10. Luego fue a cambiar un regalo en el centro de La Plata. Se le había hecho tarde para almorzar. En su casa la esperaba su amiga Liliana, quien había llegado de Rauch y estaba de visita. Decidió volver en taxi. “Cuando voy a pilates no llevo nada, pero ese día me había olvidado de sacarme las pulseras y los anillos. Entonces los guardé en un bolsillo, donde también tenía las llaves”, relata Marta Mercedes Diez, la verdadera MD.

Ese viernes lluvioso se bajó apurada del taxi en 12 y 55, a pocos metros de su casa, un departamento que compró junto a su esposo hace veinte años. Cuando fue a buscar sus pulseras y anillos no encontró el de las iniciales. Lo dio por perdido. “Ese anillo es de tu hermana, llamala”, le dijo Celia a su esposo Horacio, hermano de Marta. Ellos también estaban mirando Telenoche mientras cenaban.

“Hablé con mis compañeras de la escuela. Dentro del anillo dice S.F 1999, que significa Sala Fucsia, me lo regalaron en la Sala Fucsia”, dijo la docente Marta Diez.

“Andrea, soy Marta Diez, la dueña del anillo. Soy docente jubilada, me lo regaló hace varios años un grupo de alumnos del Jardín de Infantes de la Escuela Anexa”, fue el mensaje privado que envió MD por Facebook. Después siguió una charla telefónica. El relato de Marta era el más convincente, aunque ella no recordaba el mensaje de la cara interna. Yo le creía, pero si ella no aportaba ese dato no se lo iba a entregar. Fui clara: “Le creo, pero necesito que me diga exactamente qué dice”. “Le voy a preguntar a mis compañeras de la Anexa”, prometió. Al día siguiente, Marta me llamó. “Hablé con mis compañeras de la escuela. Dentro del anillo dice S.F 1999, que significa Sala Fucsia, me lo regalaron en la Sala Fucsia”. Confirmado: era la dueña del anillo. En cincos días, luego de que la noticia apareciera en Telenoche, se develó el misterio detrás de la M y de la D.

Un valor especial

Marta tiene 67 años y está jubilada. Es de Tres Arroyos, vive en La Plata desde que se fue a estudiar para ser maestra jardinera. Durante los 38 años que ejerció la docencia, recibió muchos regalos. Entre ellos, el anillo que lleva las iniciales de su nombre. “Era otra época, no resultaba tan extraño que le regalaran algo de oro a una docente...”, asegura.

Esta joya tiene, para ella, un valor muy especial porque es el recuerdo de un grupo de alumnos. Y además está prometida a dos generaciones. “Tengo una sobrina y una sobrina nieta con las mismas iniciales que yo, MD. Así que el anillo va a ser para ellas”, cuenta Marta, la dueña del anillo.

Fuente: Revista Viva, Clarín Digital