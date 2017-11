Unidad Ciudadana expulsaría a Suhit y le pediría la banca

Como corolario de las acusaciones que pesarían en su contra, los principales dirigentes de Unidad Ciudadana habrían resuelto, de acuerdo a lo informado por fuentes partidarias, expulsar a Sebastián Suhit de la fuerza, pero además le habrían solicitado que no asuma en la banca que obtuvo por el voto en las elecciones del 22 de octubre.

Tal parece ser la única vía para que el concejal electo, que encabezó la lista de Unidad Ciudadana en las citas electorales de este año, no asuma como tal por esa bancada, aunque está abierto el camino, toda vez que no hay impedimento alguno para que lo haga, para que ocupe un escaño en el Cuerpo Deliberativo en forma unipersonal.

Está previsto, tal como lo indicó ayer a LU 24 que el diputado nacional por el FpV y electo por la Sexta Sección por Unidad Ciudadana, Carlos Julio “Cuto” Moreno, arribe a la ciudad después del 5 de diciembre, oportunidad en que tratarían este tema.