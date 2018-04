Unidad Ciudadana propone crear una Comisión de Emergencia Tarifaria en el Distrito

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana presentó un Proyecto de Ordenanza, referido al incremento de tarifas.

Sobre el mismo, el edil Martín Garrido aseguró que la intención es declarar la emergencia tarifaria en nuestro distrito.

“Vemos que mucha gente que ya a esta altura del año no puede afrontar las tarifas y cuando empiecen los días más fríos no los podrán afrontar y esto empeorará”, sostuvo.

Explicó que el proyecto declara la emergencia tarifaria y solicita al Ejecutivo Nacional y Provincial que se revean las tarifas y se retrotraigan al menos al valor del diciembre del año pasado y otro, es crear una comisión de emergencia tarifaria en el distrito, integrada por un concejal de cada bloque, un referente de la OMIC y representantes del Ejecutivo, para brindar una contención a quienes se acerquen con la problemática. Ver algún tipo de acción a tomar”.

Garrido consideró que no dar marcha atrás en la suba de tarifas “habla de la poca sensibilidad social que tienen este gobierno” expresó y arremetió: “Laura Aprile y Rosío Antinori, se esconden en la Cámara de Diputados, y no les importa cómo hará la gente para pagar las facturas. A nosotros si nos importa y desde el lugar que podemos hacer algo lo hacemos”.