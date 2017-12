Unidad Ciudadana y el PJ repudian las reformas previsional y laboral

Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista de Tres Arroyos, a través de un comunicado, manifestaron que “repudian enérgicamente, la estafa que quiere llevar adelante el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri, aprobando una ley en el congreso, que avasalla todos los derechos no solo de los jubilados, sino que detrás de esta, busca también vulnerar los de los trabajadores”.

En la nota se indica que “en el artículo 12 del proyecto de ley 27.260, el gobierno les está mintiendo a los jubilados, del mismo modo que lo hizo en la denominada "Reparación Histórica".

El plan de ajuste del sistema previsional que se inició con la ley de "Reparación Histórica", y que continúa con la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria, continuará con la disminución paulatina de la tasa de sustitución, para llegar al final del trayecto a la ansiada capitalización individual. Pero, para ello, es necesario "generar una crisis del sistema". En eso está el gobierno y a eso se refieren las declaraciones del presidente Macri cuando dice que "las cuenta de la Anses no dan más". Pero en esa crisis creada aún queda una joya: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este es el siguiente objetivo”, advierten.

“Dicen que van a derogar los regímenes de privilegio. Pero lo que quieren derogar son los regímenes especiales, que son aquellos que por su naturaleza las personas se jubilan antes, ya que al realizar tareas insalubres, también se mueren antes. No van por las leyes que crean privilegios, sino por las personas que trabajan en condiciones inhumanas, como lo hizo Brasil en su reforma, para que no puedan, llegar a jubilarse. Van también por las cajas provinciales, para que sus beneficiarios, como efecto de la Ley de Reparación Histórica y del proyecto de ajuste previsional, vean mermados sus haberes de una manera bestial y donde, los trabajadores no podrán acceder en el futuro a jubilaciones y pensiones con los mismos derechos que sus compañeros de trabajo. Igual camino seguirán los docentes nacionales y provinciales en todos los niveles”, manifiestan.

“No vamos a aceptar esta estafa, no vamos a avalar la quita de derechos, no vamos a ser cómplices del vaciamiento de las cajas de jubilación, ni del hambre y la miseria a la que quieren someter a nuestros jubilados.

Por esta razón adherimos al paro y movilización convocado para mañana a las 12 hs en la plaza San Martin”, concluye el comunicado firmado por Unidad Ciudadana- Partido Justicialista Tres Arroyos.