Unión se quedó con la Copa Aiello

Unión que le ganó a Colegiales por 2 a 1 y se consagró campeón de la edición 2018 de la tradicional Copa Aiello, el Tatengue se quedó con el certamen que organiza el Club Huracán y pudo festejar con su gente.

El primer tiempo fue entretenido, el Escolar se puso rápidamente en ventaja con gol de Silva a los 8 minutos, tras la salida de una pelota parada, el delantero la recibió solo en el área y definió para poner en ventaja a Colegiales. A los 20’ empató Unión mediante golpe de cabeza de Stornini después de un tiro libre ejecutado por Domínguez.

De allí en más el Tatengue terminó dominando el primer tiempo y el primer tiempo finalizó 1 a 1 porque Alonso tuvo dos atajadas soberbias.

En el complemento tiempo el árbitro Boneiro expulsó a los 20 segundos del inicio a Cuello en un fallo muy exagerado. Colegiales con 10 hombres le planteó el partido de igual a igual pero ya no tuvo el mismo trámite que en los primeros 45 minutos, bajó el nivel del partido y mucho no había llegado Unión, cuando Solano García con un tiro libre muy bien ejecutado pone el 2 a 1 que fue lapidario para el Escolar porque luego se vinieron las expulsiones de Sanabria y Suarez y el descontrol, donde lamentablemente para el espectáculo el juez Boneiro no estuvo a la altura de esta final.

Unión se quedó con la final, el festejo de toda la parcialidad Tatengue en este buen arranque de año que tuvo un final quizás no esperado, pero afortunadamente terminó todo bien, los jugadores de Colegiales aplaudieron a sus pares de Unión, la entrega de los premios y luego el festejo por las calles de la ciudad.

La copa fue entregada por Santiago Aiello, nieto de Roberto, mientras que las medallas fueron entregadas por sus hijas, Emilia y Mariana Aiello.