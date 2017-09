UOCRA: la Cámara de la Construcción avanza con la denuncia penal

Dispuestos a hacer lo que sea necesario para terminar con los supuestos aprietes de la seccional Bahía Blanca de la UOCRA, la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, presidida por el ingeniero tresarroyense Pablo Quantín, prepara por estas horas una denuncia penal contra el gremio.

La entidad empresaria, según trascendió, pedirá que se investigue a la conducción local del sindicato por acciones presuntamente delictivas como extorsión, amenazas, intimidación y hasta de asociación ilícita.

Busca, según fuentes consultadas por “La Nueva”, que la Justicia investigue a fondo si la UOCRA local, en virtud del amparo que tiene por su representación gremial, está procurando presuntos beneficios personales en desmedro de sus representados.

Los hechos a denunciar son básicamente los expuestos por este diario y otros medios y de los que también se valió públicamente -el pasado miércoles, en su visita a la ciudad- la gobernadora María Eugenia Vidal.

Se trata de la exigencia en forma imperativa a varias empresas de beneficios extraordinarios por sobre el salario vigente, los cuales superarían entre un 20% y un 35% los convenios salariales ya suscriptos y homologados.

Incluso pudo saberse que otro de los puntos que genera el malestar de las empresas constructoras reside en la obligatoriedad exigida de efectuar varias contrataciones específicas, por caso viandas de alimentos de determinadas características y suministradas por proveedores designados por la UOCRA.

El transporte, también

La denuncia también se centraría en la inclusión en el citado convenio, de manera imperativa, del pago de beneficios extraordinarios, por caso premios y bonos de fin de año, con valores muy por encima a los ya convenidos y homologados a lo largo y ancho del territorio nacional.

La Cámara de la Construcción vino señalando en los últimos días que la rúbrica de este convenio reviste carácter de imperativo, en función que la no suscripción del mismo trae como implicancia directa la realización de ilegítimas medidas de fuerza, tales como asamblea de personal y paro total de actividades.

Presión a todo nivel

Los empresarios señalan que este tipo de medidas de fuerza son efectuadas mediante prácticas intimidatorias y hasta extorsivas, no solo contra los dependientes que no se pliegan a este tipo de prácticas, sino también contra los directivos de las compañías que forman parte de las diversas empresas constructoras, integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción Seccional Bahía Blanca.

La entidad gremial empresaria vienen señalando que las amenazas y extorsiones de la UOCRA han llevado a la agudización del conflicto, haciendo que aquellas personas que no se suman a las acciones del gremio sufran severas consecuencias en el plano personal o bien en las maquinarias que intentan movilizar, poniendo incluso en riesgo el patrimonio social de cada empresa contratista.