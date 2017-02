Urbanización costera: avanza el proyecto de desplazar la bajada de Dunamar

El intendente Carlos Sánchez dio detalles de un encuentro mantenido con funcionarios de Obras Públicas y propietarios de sectores en Dunamar, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un plan estratégico costero en el distrito. En esta reunión se determinó la necesidad de desplazar la bajada a la playa unos 1500 metros, para lo que sería necesario que los vehículos circulen por un camino que limitaría terrenos privados, y para el cual habrá que ceder la calle para transformarla en pública.

“En el medio hay un loteo privado muy importante cuyos trámites están muy avanzados en la Provincia, en un trabajo que resulta un modelo para replicar en el resto de la costa. Pero antes hay que planificar todo para que la Provincia lo supervise, pero eso no lo puede hacer el Municipio solo, porque hay tierras provinciales, otras que se cederían al Municipio para que se concreten paradores, calles; todo eso se está tratando, pero son trámites que pueden llevar hasta dos o tres años. Mientras tanto, de nuestros casi 80 km de playa, hay lugares por urbanizar, otros por dejar en defensa del medio ambiente donde no se puede edificar, y todo eso hay que trabajarlo respetando las leyes. Nosotros estamos haciendo las propuestas y la Provincia corrige e indica. Este va a ser uno de los pocos distritos que tendrá planificada su costa”, indicó Sánchez.

“Son alrededor de 200 manzanas, con terrenos de no menos de 40x20, los que albergará este plan de urbanización que se está trabajando en Dunamar, con centro comercial, acuíferos preservados libres de edificación. No se podrá hacer electricidad por línea aérea, entre otras cuestiones, y esto es importante porque en los últimos temporales hubo inconvenientes en este sentido”, señaló el mandatario.

Con el jefe de Prefectura

Por otra parte, el intendente destacó el gesto del jefe de Prefectura con jurisdicción en las playas del distrito, que se presentó a saludarlo tras su puesta en funciones. Con el nuevo titular de esta fuerza se coordinó un trabajo conjunto para facilitar trámites a las embarcaciones.