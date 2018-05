Urbanización costera: concejales irán a consultar a la Provincia

“El propietario tiene argumentos para hacer un reclamo judicial pero nosotros también tenemos argumentos para defendernos, que son las ordenanzas”, advirtió el presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, Matías Fhurer, en torno a lo señalado por Alejandro Burgauer, representante de Dunamar SA, y su proyecto de urbanización conocido como Dunamar Oeste. Y anunció que un concejal por bloque viajarán a La Plata para entrevistarse con el arquitecto José Luis Stancatti, de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, “con quien buscaremos darle un corte definitivo a este tema, viendo si realmente hubo firmas en el expediente o si aún nos falta información”.

“La moción la propuso el concejal Salim (MV) y la idea es que concurramos un concejal de cada bloque para sacarnos todas las dudas que nos pueda presentar este expediente. En una reunión de la que yo no pude participar, el propietario aseguró que por un tiempo no iba a estar trabajando en las obras, por lo que se estimó conveniente desde la Comisión fijar un plazo en el que los trabajos no avancen mientras se hacen todas las averiguaciones”, completó Fhurer.

El tratamiento de este tema se llevó casi la totalidad de la reunión de Obras Públicas, en cuyo transcurso se escuchó un fuerte planteo del edil por Cambiemos y arquitecto Roberto Fabiano. “No puede ser que esta persona sea intocable –dijo refiriéndose a Burgauer- mientras que cualquier otro vecino que decide poner un ladrillo en un lugar, si lo hace ilegalmente, es sancionado de inmediato”, advirtió.