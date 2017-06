Urbanización de Dunamar Oeste: será el primer proyecto autosustentable del país

Se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, que tuvo foco en el proyecto de urbanización de Dunamar Oeste, impulsado por la firma Dunamar S. A. y presentado por funcionarios de obras públicas. Eduardo Groenenberg y Mario Izurieta dialogaron con los medios de prensa sobre el tema y dijeron: “la ampliación de Dunamar es un proyecto que está vinculado con los estándares que estamos previendo para el desarrollo costero, hay muchas cosas inéditas. El agua no va a ser de pozo, va a salir de determinados efluentes, son unas cuantas hectáreas, 600 y pico de lotes. Pasarán muchos años hasta que se consolide pero en un espacio excelente en cuanto a flora, está lleno de pinos, va a ser seguramente uno de los proyectos más lindos de la costa”. Groenenberg además explicó que “se está defendiendo lo que es el recurso turístico, el médano el tamarisco, la playa y el mar. Esto es un concepto de preservación del recurso como lo es el recurso turístico. Esto ya no es una decisión municipal sino que tenemos que atenernos a condiciones políticas y técnicas del Estado Provincial” y agregó: “estamos buscando casas que sean autosustentables, sería el primer proyecto urbanístico autosustentable en la costa argentina”.

En tanto que el arquitecto Mario Izurieta sostuvo lo siguiente: “Esto se viene hablando desde hace bastante, nos alegra tener un desarrollador que coincida con los lineamientos, es Dunamar Oeste, donde hoy está el bosque, el primer concepto es que si no hay agua no se puede hacer un desarrollo urbano posible. Los parámetros han ido cambiando, es lo que la naturaleza nos prevé en esta zona. Está garantizado la provisión de agua, los servicios de luz, todos los servicios van a ser subterráneos, no va a haber agresión en cuanto a la vista, se han hecho los estudios de nivelación”. “Claromecó ha sufrido agresiones humanas, cuando yo era chico tenía médanos en toda la parte Este hacia el faro, hoy no queda nada. Tratamos de no seguir destruyendo”, concluyó.