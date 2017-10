Usurpaciones: Casación ordena notificar a imputados sobre cuestiones de una de las causas

Aun lentamente, las causas correccionales por usurpación originadas tras la ocupación de las viviendas del Plan Federal (o Plurianual, como se lo denominó posteriormente) continúan su trámite. Hay más de 35 imputados, en dos expedientes iniciados tras las denuncias correspondientes al sector de Ranchos y al Barrio Ruta 3 Sur. Ambas causas tramitan en el Juzgado Correccional local, a cargo del doctor Gabriel Giuliani.

En este momento, y tras la difusión de un edicto judicial que cita a los imputados en uno de los dos expedientes, el correspondiente al barrio Ranchos, se pudo conocer que Casación está convocándolos para que sean notificados de una resolución que declara inadmisible un recurso interpuesto por la defensa oficial para que se recuse al juez. Al menos cinco de los imputados ya se acercaron a la sede del Juzgado para notificarse.

Lo cierto es que, al día de hoy, no se han realizado siquiera las audiencias preliminares para la realización de los juicios. Hace un tiempo, el juez correccional dispuso restituir las viviendas a sus adjudicatarios, y esta decisión fue apelada por la defensa y ratificada por la Cámara. No obstante, la defensa acudió en queja a Casación y es este, precisamente, el pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso que hoy se está notificando a los imputados, entre los cuales el edicto menciona a Silvana Come, Franco Pazos, Carlos Muñiz, Brian Moro, Silvia Mink, María Florencia Martínez, Diego Landriel, Daniel Furriol y Omar Distéfano.