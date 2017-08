“Vacaciones Solidarias”: chicos misioneros esperan la ayuda de Tres Arroyos

Paola Sánchez, referente de la agrupación Vacaciones Solidarias, en los estudios de LU 24 shabñó respecto a los últimos ajustes para la colecta que se llevará a cabo este sábado, de 10:00 a 16:00 en la esquina de Betolaza y Avenida Moreno, el ex edificio de La Previsión.

Sánchez sostuvo que además, “este año vienen a ayudar los chicos de la escuela de Claromecó, quienes viajarán con nosotros”, y dijo que “a pedido de la directora, volvimos a pedir donaciones de ropa ya que la situación está muy crítica, y por supuesto los alimentos no perecederos porque el gobierno no provee lo necesario para que los alumnos tengan su copa de leche, y para muchos de ellos es la única comida en todo el día”.

“También estamos pidiendo útiles escolares, y hemos abierto al igual que el año pasado una cuenta en la librería “Carabela” para aquellos que deseen donarlos, y luego sumarlos al global de la colecta”.

Indicó que la matrícula total del establecimiento sobrepasa los cien alumnos, y agregó que “contamos ya con el apoyo del laboratorio que nos da los medicamentos, y de empresas locales galletitas, fideos y cereales; nos falta azúcar, por lo que si algún mayorista puede acercar o quienes deseen de modo particular donarla, estaríamos muy agradecidos”.

Paola dijo que ya están recibiendo donaciones anticipadas a la colecta que se instrumentará este sábado, y quienes deseen donar pueden llamar a los celulares 2983- 15-50-61-32, 15-50-88-00 o 15-50-76-61, las tres líneas abiertas para mensajes o llamados, y luego nosotros nos acercamos a retirar las donaciones; este año el camión estará el domingo 3 de setiembre descargando las cosas junto al acto que se realiza anualmente”, concluyó.