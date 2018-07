“Vacaciones Solidarias”: El 25 de agosto se hace la colecta en el edificio de la ex Previsión

Una nueva colecta se llevará a cabo el 25 de agosto en el marco de la organización de un nuevo operativo de la Agrupación “Vacaciones Solidarias” para llevar ayuda a la Escuela “Ciudad de Tres Arroyos” en el Paraje “Capitán Giachino”, en la provincia de Misiones.

Damián Palla, uno de los organizadores de esta actividad solidaria habló con LU 24 y dio a conocer que “el viernes estuvimos reunidos con el intendente Carlos Sánchez, porque la Municipalidad aporta el camión como lo hace todos los años. La colecta será el 25 de agosto, de 10:00 a 16:00 en el edificio de la ex Previsión”.

“El año pasado se reflotó el comedor en la escuela nuevamente, y de acuerdo a lo que estuvimos en contacto con la directora en estos últimos meses, y supuestamente hasta setiembre llegarán bien con la mercadería que llevamos el año pasado y el camión saldrá el 2 o 3 de setiembre así que estimamos que se va a unir con lo que llevemos; estamos necesitando alimentos no perecederos que es lo fundamental y útiles escolares; casi nada de ropa estábamos pidiendo últimamente en los últimos años porque es lo que la gente por ahí más tiene, y más lleva, pero este año bienvenida sea para poder abrigar a los misioneros”.

“Hablando con Liliana – Pipke, directora de la Escuela - este año, siempre le pedimos que nos diga de alguna necesidad que no esté a su alcance. Hace dos o tres años hicieron el SUM donde la Cooperadora de la escuela hace sus reuniones o fiestas para recolectar dinero; sabemos que el clima de Misiones es muy caluroso, y están necesitando ventiladores industriales, por el calor que hace en Misiones, para equipar el SUM, por lo que si alguno tiene alguno en desuso en la casa y quiere acercarse, para poder donarlo aunque no esté sano, nosotros lo podemos arreglar ante la necesidad que nos plantean, esa es una cuestión que el intendente en su momento dijo “vamos a justificar con algo que la escuela no pueda tener a mano, por lo que llevamos en su momento aberturas, heladeras, cocinas, y alimentos, es una cuestión fundamental”, dijo Palla, quien además anticipó que no viajará este año desde Tres Arroyos una delegación para visitar la escuela misionera, y que tampoco lo harán él y su esposa “dado que tenemos un nene de ocho meses”.

Asimismo, Palla anticipó además que “seguramente va a haber una cuenta abierta en la Librería Carabela, donde nosotros no tocamos el dinero sino que la gente compra y luego cuando salga el camión, pasamos por el lugar y cargamos lo adquirido; además, el 25 de agosto tendremos disponible vehículos para quienes deseen colaborar y no puedan acercar la donación, para ir a buscarla”.