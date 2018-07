Vacuna Antiage en El Recinto

La médica estética Julieta Merich, forma parte del staff de El Recinto y visitó los estudios de LU 24 para hablar de la Vacuna Antiage.

Explicó que es un compuesto de sustancias biológicas, péptidos, oligoelementos, aminoácidos esenciales, coenzimas y otras compuestos naturales. Por lo tanto es un producto seguro, confiable, no produce alergias, efectos adversos y no es tóxico.

Esta vacuna nos proporciona nutrientes y biomoléculas que le son naturales al organismo y los adopta como propios.

Reúna las máximas propiedades para brindar a las células en deficiencia la más rápida reposición de sus nutrientes, tanto como para recuperarla en sus funciones, a nivel salud anterior como para demorar su deterioro posterior.

Dentro de los resultados, esta vacuna regenera, renueva y revitaliza todas las células del organismo. Mejora notablemente todas las funciones orgánicas. Refuerza el sistema inmunológico. Detiene, retarda y controla el proceso de envejecimiento.

Está indicado para todas personas, a partir de los 30 años, la cantidad de semanas de tratamiento depende de la edad. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia, en personas con enfermedades infecciosas agudas, en aquellos que padezcan enfermedades crónicas no controladas o que estén descompensada. También en pacientes con enfermedades terminales. Y no debe haber recibido en últimos 30 días alguna vacuna.

Es un procedimiento sencillo, con una duración de 15 minutos. No requiere anestesia. Tiene una recuperación inmediata.

Los interesados pueden acercarse a Istilart 175.