Vandalismo en vestuario del Cascallares Football Club

Desconocidos cometieron actos de vandalismo en el vestuario visitante de Cascallares Football Club, destrozaron vidrios de una ventana a piedrazos y violentaron a patadas una de las puertas de acceso al mismo, además de romper una mesa y sustraer una barra y pesas que los jugadores utilizan en sus entrenamientos.

La Secretaria del Club, Silvia Luna, manifestó su indignación a LU 24, dado el esfuerzo que se hace desde la Comisión Directiva para mantener las instalaciones del rojinegro cascallarense. “Te da mucha bronca, mucha rabia porque si supieran el esfuerzo que hace la gente. No se entiende por qué, qué es lo que pasa, lamentablemente duele cuando uno llega y ve esas cosas”, expresó.

Además agregó que “por otro lado se encuentra con la gran satisfacción de tanta gente que nos llama y quieren colaborar y darnos una mano para volver a poner el vestuario como corresponde y recuperar y poner los vidrios”.

Sobre el hecho aseguró: “Esto lo encontramos hoy a la mañana, aparentemente ocurrió a la una de la madrugada por lo que dicen los vecinos que escucharon ruidos y los perros ladraban. No sé sabe quién es, yo de casualidad me entero que Cascallares tiene unas cámaras, no sé en qué sectores están colocadas”.

Para finalizar Silvia Luna agradeció a la gente que se acercó y los llamó, y especialmente a José Castillo quien le cedió dos camisetas para sortear con la entrada a la cancha y lo que se recaude, recuperar lo sustraído y arreglar lo roto.