Vanesa Siley y Gabriel Godoy de Unidad Ciudadana recorrieron Tres Arroyos

La candidata a Diputada Nacional por parte de Unidad Ciudadana, Vanesa Siley, recorrió Tres Arroyos junto a Gabriel Godoy, quién también se presentará como precandidato a Diputado Nacional. En una conferencia de prensa, encabezada por Carlos “Cuto” Moreno, se informó acerca de la recorrida por distintos comercios de la ciudad y se habló de las propuestas de Unidad Ciudadana. En primer término “Cuto” Moreno se refirió a la presencia de Siley diciendo que “ella va a tener mucho trabajo, primero defender la camiseta en la Cámara de Diputados, dónde nosotros somos la única oposición real con algún sector de la Izquierda, los demás son segundas marcas que en los últimos tres veces se avivaron que Argentina está mal”.

Por su parte, Vanesa Siley puso de manifiesto que “es una enorme responsabilidad por eso estamos recorriendo toda la provincia y tratando de hablar con la gente común y los problemas que tiene, Unidad Ciudadana representa un montón de intereses a través de un programa, nosotros queremos remarcar que las personas pasan a segundo plano ya que lo que importan son las ideas y convicciones, nadie tiene que votar en contra del interés del pueblo, ese es nuestro compromiso desde Unidad Ciudadana”.

“En un momento de crisis tenemos que unirnos, juntarnos y no perder la esperanza, la mejor y más eficiente defensa para mandar un mensaje al Gobierno en elecciones legislativas es el voto rotundo a la oposición más eficiente y clara como lo es Unidad Ciudadana”, sostuvo.

Mientras que Gabriel Godoy resaltó la importancia de la gente que compone la lista del partido político peronista: “Hemos escuchado que gente dice que nuestra lista no tiene experiencia, algo que no es así, nuestra lista tiene políticos de profesión, yo como militante me siento identificado, lo que estoy viendo en la calle con cada recorrida que hacemos hemos logrado una proximidad con la gente mucho más interesante, queremos ser la voz de ellos”.

“Hay gente muy identificada con nuestra forma de hacer política, a los dirigentes nos hace comprometer y me parece muy bueno que tengamos ese nivel de responsabilidad. Nosotros tuvimos un gobierno muy bueno durante 12 años, luego se propuso un cambio con infinidad de promesas que no se cumplieron”, finalizó.