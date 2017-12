“Vas a perder tu cosito sagrado”: El audio de una madre a su hija negándole el viaje a Bariloche que se viralizó

Los WhatsApp van y vienen y cada tanto algún mensaje, audio o imagen se hace viral. Esta vez le tocó a una tucumana que le decía a su hija que no la iba a dejar irse de viaje de egresados a Bariloche porque va "a perder el cosito sagrado".

—Te he dicho que no me jodás porque a Bariloche no vas a ir— comienza el audio que en pocos minutos comenzó a pasar de celular en celular.

—¿Por qué?—le pregunta su hija, tentada de risa...

—¿Por qué no vas a ir a Bariloche? Porque yo te cuido acá y allá vas a perder tu cosito sagrado...

—¿Qué es mi cosito sagrado?

—Tu virginidad. Te cuido acá para que allá te explotes como un cohete. Vos vas a ir a Cancún. Viajés sola, con dos, con cinco, no me interesa. Pero vos a Bariloche no vas a ir. No voy a pagar al pedo las excursiones y todo y vos vas a estar encerrada en una habitación con un chango.

—Ay mamá...

—Vas a chapar con uno, vas a chapar con otro, y me vas a venir con una bendición a la casa. Come acá. No vas a ir a Bariloche. Y yo no sé si a las chicas las van a mandar. Preguntale a La Peti si va a ir a Bariloche, preguntale...

Fuente: La Nueva