Vecina de Copetonas solicita mejor cobertura de atención médica en la localidad

Amelia, una vecina de la localidad de Copetonas, denunció a través de LU 24 la situación delicada por la que atraviesan los habitantes de esa localidad, quienes quedan sin atención médica cuando la profesional debe trasladarse a Reta.

“En Copetonas tenemos un solo médico estable radicado en la localidad y en este verano la llevaron a la doctora a atender en Reta, por lo que dos días por semana nos quedamos sin médico; nos dicen que uno tiene que ser solidario, pero no entiendo por qué habiendo tantos médicos en Tres Arroyos, ninguno es solidario para poder reemplazarla”, afirmó Amelia.

Yo tuve dos infartos y la médica estaba en Reta, me tuvo que mandar a Tres Arroyos en la ambulancia, gracias a Dios no pasó nada, pero, un día puede pasar, yo sé que los médicos no quieren ir a los pueblos pero no se puede dejar una comunidad sin médico, estoy indignadísima!”, dijo.

Manifestó además la vecina que “el delegado ha hecho todo lo posible para resolver el tema; en las reuniones quedo bien claro se dice que va a estar todo bien, pero a la semana de la reunión se llevan a la médica.

Hemos estado días sin médico este verano, la solución es no dejar sin médico a Copetonas. ¿Habrá algún médico que se solidarizará con nuestra médica como ella lo fue con Reta?.

“La doctora cuando un día tiene franco, no encuentra ningún solidario que la cubra, en este mes se fue de vacaciones, ella es la única médica, no tiene quien la reemplace y el día que tiene que salir Copetonas queda sin médico. Está agotada, habrá que buscar la vuelta no sé dónde, hemos ido a los medios, yo sé que a las autoridades no les gusta pero es el modo de informar a la gente; las autoridades locales no se quedaron de brazos cruzados, pero no encontraron la solución, vamos a ver si ahora que conocen como son las cosas se puede lograr”, concluyó Amelia.