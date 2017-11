Vecina denuncia que su inquilino, vendió su casa a un tercero

María Eugenia López, una vecina de la ciudad, aseguró a LU24 ser dueña de una propiedad que alquiló a una persona y que cuando quiso recuperarla, este la había vendido a un tercero.

“Le vendió mi llave. Cuando voy a mi casa me encuentro con que esta persona empezó a amenazarme; a decirme de todo. Fui a hacer la denuncia por esto a la comisaría. Él se presentó allí a increparme delante de los efectivos y me dijeron ‘déjalo que se vaya’ a lo que les dije: ‘me está amenazando delante de ustedes y ustedes me dicen esto’”, expresó indignada.

No obstante esto, según mencionó López, esta persona fue al domicilio de su padre donde vive junto a sus otros hijos, todos menores. “Yo no sabía cómo reaccionar” aseguró al tiempo que explicó que la vivienda en cuestión, está ubicada en Solís 1427 y que la alquiló hace algo más de un año, por la que recibió los pagos correspondientes de alquiler durante un tiempo, hasta que dejó de hacerlo.

“Hay una causa penal, porque esta persona le ofreció tiros a mi marido y tampoco se hizo cargo la fiscalía porque nunca se hizo nada, con pruebas incluso de lo que había pasado y no pasó nada aún”, agregó López.

A quien fue “vendida” la propiedad y actualmente ocupa la vivienda, López manifestó que “no tiene ningún papel. Yo tengo los papeles del terreno y todos los impuestos que están pagando, están a mi nombre”.

“Me dicen que la denuncia no llegó a fiscalía entonces no pueden hacer nada. Esa persona me dijo que si él se iba; me iba a prender fuego la casa”.