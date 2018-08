Vecina reclama a la Farmacia Sindical, que le reconozcan descuento en sus medicamentos efectuados por Salud Pública

Una vecina de nuestra ciudad, denunció a través de nuestra emisora que la Farmacia Sindical de nuestra ciudad dejó, tras su restructuración en noviembre pasado, de reconocerle el descuento que le efectuaba en los medicamentos la mutual de Salud Pública. Con lo cual, se le hace prácticamente imposible acceder a los mismos.

Claudia Rodríguez, dijo a LU24: “Estoy preocupada, porque tengo IOMA ya que hace 27 años que soy empleada municipal. Más allá de eso, yo me afilié a Salud Pública. Entonces, entre ambas cosas, como yo tengo tantos medicamentos que cuestan más de mil pesos comprarlos, terminaba pagando un 20 por ciento menos los medicamentos con ese descuento y no había tenido problemas, pero desde noviembre del año pasado que se renovó la farmacia municipal, no cuento con el beneficio de salud pública y no he tenido respuesta alguna”, advirtió.

Rodríguez indicó que “si abono el valor de los medicamentos, no puedo pagar el resto de los gastos que uno tiene para vivir”.