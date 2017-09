Agradecido al Dr. Pomponio por haberle trasplantado una córnea y recuperar la vista

Un vecino de la ciudad se acercó a nuestros estudios con el fin de agradecer al Dr. Ariel Pomponio, y a todo el personal de su instituto, tras haber podido recuperar su visión, luego de una operación de trasplante de córnea.

Israel Sánchez, dijo a LU 24: “No vi durante 4 años, no tenía recursos para ir a Buenos Aires y necesitaba un trasplante de córnea por lo debía buscar un médico. Un día me encontré un muchacho amigo y le conté. Me dijo que fuera a verlo al Dr. Ariel Pomponio, por lo que fui; me revisó y me dijo que él me podía operar”, sostuvo.

“Me dijeron allí que debía solicitar la córnea al INCUCAI. Fui a ANSES, pedí un crédito, porque la operación me salía 50 mil pesos. Me comuniqué con ICUCAI, hice los trámites y al mes me llaman de allí, avisándome que estaba en lista de espera en abril. Pasó el tiempo y nos avisaron que estaba la córnea. Me operaron y he vivido de nuevo”, relató.