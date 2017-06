Vecino de Copetonas recibió la mochila con oxígeno que solicitara a través de LU 24

La hermana de Oscar Bardelli, el vecino de Copetonas que necesitara una mochila con oxígeno y que su hermana solicitara ayuda a través de nuestra emisora ya que no la podían conseguir en la ciudad; informó que la misma fue aportada desde hace unos días por una vecina de Tres Arroyos.

Así es como Mónica relató esta mañana: “Yo quería agradecer a la señora Liliana Mársico, que me llamó el día mismo en que me hicieron la nota y me dijo que fuera a buscar la mochila. A los que nos llamaron; a los que nos ofrecieron hacer una colecta; a todos les agradezco infinitamente. Él ya está con la mochila”.