Vecino de Oriente denuncia que el agua “no es potable”

Un vecino de la localidad de Oriente se refirió a la provisión del servicio de agua en la localidad y aseguró a L U 24 que la misma “no es potable”.

Luis Osorio, se comunicó con nuestra emisora y manifestó ante todas las declaraciones vertidas por funcionarios del lugar sobre el tema, que: “yo digo que no estamos tomando como el año 84’, porque la cantidad de agroquímicos que se ha echado a la tierra y a las napas ha contaminado. No tenemos un sistema de cloacas; tenemos posos sumideros y no nos pueden decir, que el agua de Oriente no tiene problemas. Que la solución al tema sea difícil es otro asunto, pero el agua de Oriente no es potable”, denunció.

Indignado, Osorio mencionó que conformaron un grupo de vecinos “autoconvocados”, y recordó “se trajo esta planta donde el agua antes salía potable, pero desde hace un tiempo la planta dejó de funcionar y estuvimos tomando agua no potable desde hace más de un mes y si no, por qué se trajo de urgencia y se acercaron bidones de agua a las entidades, jardines, escuelas, y hospitales agua que la municipalidad provee por osmosis inversa desde Coronel Dorrego”.

En este punto, hizo hincapié Osorio en que “estamos en una ruleta rusa, porque un 50 a un 70 por ciento de la gente, podemos comprar bidones y andamos corriendo detrás de proveedores, porque se quedan sin mercadería cuando vienen y el otro 30 por ciento qué hace. Nos están envenenando alrededor con agroquímicos y el agua no está potable y una persona que está al frente de un Consejo de Administración y de una cooperativa, no puede hacer una declaración tan desafortunada”, mencionó.

Osorio consideró que la solución a la cuestión “no llegará pronto y este tema es urgente. La municipalidad debería salir ya a realizar un pedido de informes tanto por parte del Ejecutivo como del Concejo Deliberante”.

Denunció también que “hay gente que empezó con dolores en los miembros inferiores y superiores. Parece reuma, algunos viajaron a Bahía Blanca y los médicos le recomendaron que no tomaran agua de la red, sino agua potable y les redujeron los dolores. También pasa que a cien metros del jardín de infantes hay una irresponsable manipulación de herbicidas, donde pasan los camiones mosquito chorreando glifosato para un lado y otro. Estamos con gorgojos en varias casas y hay chicos con problemas con asma”.