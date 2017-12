Vecino denuncia que le usurparon la casa mientras trabajaba

Un vecino de nuestra ciudad convocó al móvil de LU 24 tras denunciar que un grupo de gente le usurpó una vivienda ubicada en Matheu N° 1149. Fabián Valbuena fue alertado por los vecinos de que personas desconocidas llegaron con un flete, bajaron muebles y entraron a la morada.

Valbuena, que se encontraba trabajando, fue inmediatamente al lugar y constató que había una familia, dando aviso previamente a la policía. “Cuando llegue la policía ya se había retirado, la gente decía que tenía un contrato que le habían alquilado a un tal Martin Rodríguez, pero en realidad no mostraron nada, llegue en bicicleta con la documentación, traje la escritura de la casa que eran de mis mayores, mostramos la escritura y en vez de entrar adentro y después radicar la denuncia, ahora estoy en esta situación estoy en la vereda para que no me saquen más cosas porque los vecinos me avisaron que mientras fui hacer la denuncia en una moto me estaban sacando cosas”, explicó.

Asimismo indicó que sus pertenencias estaban en el patio preparadas para seguir sacándolas, “como no nos hemos movido de acá ni con mis nenes, ni con mi hermano, mis sobrinos y cuñado no han podido sacar nada más”. También contó que están quemando cosas porque sale humo de la vivienda y se sienten golpes de martillo.

En cuanto a la respuesta de la Fiscalía expresó: “Me encuentro atado de pies y manos, me dicen que ya está radicada la denuncia, nosotros venimos de la Fiscalía en este momento, no sé si la burocracia será para largo, pero en Fiscalía había pedido que se convoque a una asistente social para ver dónde colocar a esta gente”.

“El tema es que yo estoy parado acá afuera y si yo quisiera dormir acá dentro con mis hijos, cómo hago. No voy a mentir, nosotros venimos los fin de semanas para acá, tengo que hacer que mi hijo se readapte de a poco, la finalidad de nosotros es vivir acá y mi sobrina, si al convencemos, que viva en Libertad. Hoy no voy a poder ir acá”, agregó.

“Lo mío no es entrar a sacar por la fuerza a alguien, lo que si lo vemos injusto de que sucedan estas cosas, pero realmente no sé cómo va a terminar esto, lo que yo quiero es que se acerque la Ley y los saque y que nosotros ocupemos el lugar como corresponde”, concluyó.