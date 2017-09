Vecinos autoconvocados presentaron nota donde solicitan que alejen a la madre de al lado del menor

Un grupo de padres se manifestó durante toda esta tarde afuera del hospital Pirovano y sobre la ruta 228 para que la madre del menor abusado por su padrastro, no tenga contacto con su hijo, y para ello presentaron una nota al Dr. Gabriel Guerra, director del nosocomio.

Estela “Coca” Boneiro, una autoconvocada dijo a LU 24 que “no era conveniente que esta mujer estuviera al cuidado del nene, ni nosotros como ciudadanos lo queríamos permitir. Hablamos con el director del hospital, también estaba Werner Nickel, Secretario de Seguridad, quien escuchó nuestra conversación, llamaron a gente del servicio social y creo que había una persona del servicio local, y parecer ser, o dio la casualidad, que tenían una orden para sacar a la mujer de al lado del menor”.

Consultado al Dr. Guerra sobre la charla que tuvo con los vecinos indicó: “Fui convocado después de esta marcha de vecinos autoconvocados que estaban preocupados por la situación de violencia en la cual lo que solicitaban ellos, de acuerdo a lo que ellos pensaban, era que la madre no podía estar con el chico”.

“Se les explicó que desde el punto de vista institucional a nosotros, tanto el servicio de pediatría como institución, de no haber ninguna medida desde lo legal no podemos impedir el contacto de una madre con su hijo. A partir de eso y atendiendo también, porque era algo que nosotros veníamos solicitando, lo que hicimos fue acelerar los trámites para que haya cierta expedición desde el punto de vista de los juzgados y del equipo local de Protección de los Derechos del Niño para que a través de una medida de abrigo y permita separar hasta que la justicia determine la responsabilidad o no de la madre, y el equipo local proveerá de cuidadores permanentes al niño, que aparte junto con el servicio de pediatría, de enfermería, médicos y trabajadoras sociales, tengan al chico mientras permanezca internado en la institución”, explicó Guerra.