Vecinos de Benito Juárez se manifestaron para detener el cierre de una industria histórica (Videos)

Muchos vecinos se acercaron ayer a Plaza Independencia de la localidad de Benito Juárez para manifestarse ante lo que ya es irreversible, el cierre de la ex fábrica de Charrúa, hoy VF.

La fábrica que produce las marcas Lee y Wrangler cerrará sus puertas y dejará a 45 familias sin trabajo.

Durante el acto hubo discursos de representantes de gremios como la CTA, ATE, banderas y pancartas alusivas al momento que se está viviendo, como las palabras del ex concejal Willer Cardoso, representante gremial de los trabajadores textiles de VF, quien entre otros términos expresó su agradecimiento solidario de quienes se acercaron al lugar.

Explicó que desde la gerencia de la firma el martes pasado "nos comunicó que estábamos todos despedidos, algo que todos saben y están enterados. Esto es muy doloroso, por ahí yo hablo pero hay muchos compañeros en este lugar, pero no lo hacen por las fuerzas que de hecho no se tienen, a veces no se encuentra razón de porque pasan estas cosas y a veces si existen razones", indicó.

En otro punto de su alocución, aseguró que “lamentablemente hoy nos encontramos todos despedidos y con un panorama no muy bueno".

Concejales del oficialismo acompañaron el acto, también se lo vio al Intendente Julio Marini departiendo con los presentes y a representantes de otras fuerzas.

Fuente: Diario El Fenix.

Videos: Infocielo.