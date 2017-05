Vecinos de Claromecó aseguran que continúa la amenaza de usurpación en el barrio “Plan Federal”

La Asociación barrial Torre Tanque Claromecó funciona desde hace 4 años, sin fines de lucro. Lleva un trabajo socio-cultural de primera necesidad en el barrio, ya que tienen una Escuelita de Fútbol con merienda incluida y Jockey; Biblioteca, Taller de Computación y Taller de Jardinería próximos a comenzar, solo falta terminar de acomodar la casa a donde se trasladarán, que por cierto hace dos meses sufrió un robo total de sus pertenencias y es una de las cinco amenazadas por usurpación.

A diario reciben donaciones para contener a los chicos, como es el caso de "Marijú" con la leche, o "Brisas del Mar" con las facturas o los de "Bernavella Heins" y "El Gauchito" que colaboran con las galletitas.

Es importante aclarar que las actividades están abiertas a la comunidad en su totalidad. Allí concurren niños de distintos puntos de Claromecó.

El barrio "Plan Federal" ha tenido desde sus comienzos problemas edilicios preocupantes, la Asociación desde hace tres gobiernos locales que reclama por esta problemática y es en el último año, durante la gestión de Carlos Ávila, que se han logrado solucionar algunos de ellos, quedando aún, trabajos pendientes.

Consultada a Ayelén Erreguerena por el robo, nos facilitó la denuncia, que se adjunta en esta nota y por la cual aún no tuvo novedades, nos comenta que oportunamente, la policía fue a averiguar los datos sobre la casa que fuera de su padre (quien falleció el 6 de octubre pasado) y al preguntarles cuál era el motivo de dicha pesquisa, le informaron que dos casas del barrio tenían amenazas de usurpación, pero se sabe que son cinco las afectadas.

Los vecinos están organizados y en alerta, cuidando las casas. Aún no han visto mayor presencia policial, pero también saben que la policía local no cuenta con móviles suficientes y en buenas condiciones, y Policía de a pie no se ha visto.

Ni Ayelén, ni los vecinos, ni la Asociación, han tenido, ni han recibido invitación alguna para participar de una charla sobre seguridad, tal cual lo anunciara el secretario de Seguridad, Werner Nickel, por esta emisora.