Vecinos de Claromecó realizan reclamos sobre incidentes ocurridos en un boliche bailable

Por mesa de entrada de la Municipalidad con fecha de ayer, fue ingresada una nota dirigida al Intendente Carlos Sánchez, con la finalidad de hacer un reclamo formal sobre incidentes ocurridos el sábado pasado en el boliche bailable ubicado en calle 5 y 22, conocido como “La Playita del Medio”, en Claromecó.

“Si bien es cierto que hemos tenido varios años de tranquilidad debido a que todo boliche que funcionaban en esa zona urbana, céntrica y bien poblada cerraron –desconozco los motivos-, aunque seguramente esa Municipalidad atendiendo los pedidos de muchísimos habitantes, influyó en ello, no es menos cierto que ahora mediante un desatinado permiso de habilitación (del cual no sabemos por qué tiempo se otorgó) el mencionado comenzó a funcionar”, reza el escrito firmado por Christian Bellucchi, Dorina Romero y Juan Carlos Villanueva.

La queja de los vecinos también fue elevada a la Secretaría de Seguridad, a la delegación municipal y a los medios locales. En ella relatan que ese sábado Belluschi se comunicó con Julián Lamberti, dueño del boliche, advirtiéndole que “debería fijar el sonido a decibeles normales porque era insostenible esa situación”, mensaje del cual no tuvo respuesta.

También cuenta que varios vehículos se estacionaron adentro y contra la entrada de su vivienda y que “cuando el evento terminó con los consabidos gritos, picadas y aceleraciones entre los múltiples pasados de alcohol, que nadie controló. Y como final, una mañana de juntar latas de cerveza y otros residuos diseminados por doquier”.

Ese mismo día se comunicaron con la policía para que sacaran los autos estacionados, pero “dado que era un problema de tránsito, atento a también al caos de estacionamiento (autos en contramano, estacionados sobre la vereda, etc.), la respuesta que recibió fue muy simpática, el inspector se encontraba dentro del boliche bailando”.

“Esto recién empieza y creo que estaría a tiempo de corregir tamaña cantidad de desmanes, sabemos de la capacidad y coraje del Sr. Intendente para afrontar con mano dura hechos de esta naturaleza; las soluciones existen, esperamos, antes de tener que lamentar algún tipo de desgracia, se tomen. Corramos delante de los acontecimientos”, finaliza la nota.