Vecinos repudiaron el abuso al menor en plaza San Martín y llamaron a una nueva movilización

Un grupo de vecinos de nuestra ciudad se reunió esta noche en la plaza San Martín tras conocerse el aberrante abuso que sufrió un niño de tres años. Stella “Coca” Boneiro, una de las impulsaras de la convocatoria, dijo a LU 24 que “mañana 12:30 del mediodía nos vamos a juntar en la plaza nuevamente para marchar, que se haga justicia por estos chicos que han sido golpeados y abusados. Hoy son estos chicos mañana puede ser cualquiera de nuestros hijos”.

También expresó que la movilización “es para que estos chicos dentro de todo caigan en buenas manos después, y que algún familiar responsable, con todas las letras, se haga cargo de ellos para darle una vida mejor, una vida digna porque esto no es vida”.

“Mañana vamos a marchar por las calles del centro y queremos que la gente sienta con el corazón lo que estamos sintiendo nosotros como padre, mucho dolor, y que nos estén apoyando”, reiteró.

Asimismo sostuvo: “No queremos que haya más casos así, que la gente pierda el miedo, que la gente denuncie, que venga y que pida justicia para que quienes tengan que tomar las medidas necesarias lo hagan y no se fijen tanto en las leyes que puedan por ahí proteger a esta clase de persona, que no se le puede llamar persona, lo que hizo este tipo, lo que hizo esta madre, yo cero miedo, cero vergüenza, acá estoy apoyando a esas criaturas que no las conozco, pero me dolió en el alma enterarme. Esperamos que mañana la gente se acerque y no haga oídos sordos”.