Vecinos del Barrio Fonavi piden solución ante una pérdida de agua

Los vecinos que viven en la calle Santiago del Estero al 700 y alrededores están pidiendo por la solución de un inconveniente que se ha producido hace casi dos semanas y todavía no han obtenido respuestas del municipio.

Pedro González, uno de los afectados, dialogó con LU 24 y dijo: “Estamos con el problema del agua hace varios días, hay mucha agua estancada, el agua ha llegado a la calle La Rioja. La idea es que arreglen la situación lo más rápido posible, hace casi dos semanas de esto”.

González afirmó que se ha efectuado el reclamo a la Secretaría de Obras Públicas, pero no hubo respuesta aún: “Creemos que es un caño que se ha roto y está perdiendo agua, se han hecho muchos llamados, prometieron venir el lunes pasado y no ha acudido nadie al lugar” sostuvo un preocupado vecino del Barrio Fonavi.