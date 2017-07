Vecinos del Barrio Olimpo reclaman seguridad: “Hay cero respeto por la vida”

El domingo pasado, los vecinos del Barrio Olimpo se vieron aturdidos por el incidente que ocurrió entre dos individuos que residen en la zona, Gabriel Giannettino y Saúl Insaurralde, ambos terminaron con heridas, el segundo de bala, y el auto del primero quedó inutilizable luego de ser incendiado por Insaurralde.

Un grupo de vecinos del Barrio Olimpo se acercó a LU 24, dejando una nota para que sea difundida, aclarando y dejando constancia de que es lo que sucedió en concreto y denunciando hechos de violencia que suceden en reiteradas ocasiones en el lugar.

El comunicado:

“Nos dirigimos a los medios con el mayor de los respetos. Somos vecinos y familias del Barrio Olimpo Bis, queremos desmentir y aclarar ciertas cuestiones ocurridas el día domingo 16 de junio.

Un vecino, Gabriel Giannettino, domiciliado en San Juan y Talcahuano, siendo alrededor de las 13:00 hs junto a su concubina, María del Mar Zalazar, comienzan a agredir y amenazar de muerte a vecinos. Minutos más tarde este hombre saca un arma de fuego y comienza a disparar.

No es la primera vez ni el primer suceso que esta gente desencadena. Como vecinos y papás que somos nos encontramos desesperados e indignados ante esta situación.

Hace aproximadamente dos años que vivimos aterrados de esta manera. No somos dueños ni de dejar jugar a nuestros hijos. Se ha visto gente que ha dejado sus hogares por miedo.

Nunca nos animamos a formular denuncias ni poner un alto a esta situación por miedo, ya que estas personas no respetan la vida de niños, mujeres, ni padres. Para ser directos hay cero respeto por la vida.

Ya es hora de que como vecinos rompamos el silencio, lo único que estamos pidiendo es que paguen lo que hicieron y se vayan del lugar, somos gente de familia y queremos vivir tranquilos. Solo pedimos seguridad para nuestros niños ya que viven expuestos a peligros por medio esta gente”.