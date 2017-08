Vecinos del barrio Santa Graciana se reúnen con Sánchez por el asfalto

Vecinos del barrio Santa Graciana, unas dos o tres manzanas detrás del Benito Machado, le solicitaron al intendente Carlos Sánchez una reunión para gestionar su inclusión en la obra de asfalto de ese sector de la ciudad. “Cuando supimos que se iba a concretar esta obra, nos enteramos que iban a quedar cinco cuadras, que corresponderían a nuestro sector, sin asfaltar. Y como son calles que se continúan, sería importante que el asfalto se extienda también allí. Son cuadras casi totalmente pobladas, no hay ya terrenos, y la idea nuestra no es que nos regalen el pavimento, queremos pagarlo como cualquier vecino”, indicó Luciano Ebbens, uno de los tresarroyenses que aguardaba esta mañana ser recibido por el jefe comunal.

La iniciativa de los vecinos surgió del acuerdo entre todos los frentistas, indicó Ebbens, especialmente para aprovechar “que están las máquinas y es una oportunidad que no se va a repetir pronto”.